Ausstellungen : «Schluss mit lustig» - Karikaturen-Schau über Erdogan

Eine neue Ausstellung in Kassel zeigt Karikaturen über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und die Regierung in Ankara. Heute soll die Schau der Caricatura mit dem Titel «Schluss mit lustig - Aktuelle Satire aus der Türkei» in der Galerie für komische Kunst vorgestellt werden. «50 prominente Cartoonisten positionieren sich mit ihren Arbeitenfür Pressefreiheit und zeigen, wie originell, künstlerisch und progressiv in der Türkei zeichnerisch gearbeitet wird», teilte die Caricatura mit. Die Schau läuft vom 20. Juli bis 27. August.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 02:54 Uhr