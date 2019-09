Parteien : Schlechte Umfragewerte: Kramp-Karrenbauer unbeeindruckt

Avatar_shz von dpa

06. September 2019, 04:47 Uhr

Von ihren schlechten persönlichen Umfragewerten will sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nicht entmutigen lassen. «Das ist ein Ausdruck der Tatsache, dass wir mitten im Prozess der Erneuerung stehen», sagte die Parteichefin in der ZDF-Sendung «Maybrit Illner» mit Blick auf aktuelle Umfragen. Denen zufolge scheint selbst eine große Mehrheit der Unionsanhänger nicht zu glauben, dass sie die CDU erfolgreich in die Zukunft führt.