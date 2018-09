Fußball : Schalke und Dortmund starten in Champions-League-Saison

von dpa

18. September 2018, 18:15 Uhr

Mit großen Hoffnungen starten die beiden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Dortmund in die neue Champions-League-Saison. Vizemeister Schalke tritt im Auftaktspiel in Gelsenkirchen gegen den FC Porto an. Der BVB muss zeitgleich die vermeintlich leichtere Aufgabe beim belgischen Meister FC Brügge lösen. In Liverpool kommt es zum brisanten Duell zweier deutscher Trainer: Jürgen Klopp empfängt mit den Reds die Startruppe von Paris Saint-Germain und dessen neuen Coach Thomas Tuchel.