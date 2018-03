Kriminalität : Schäuble hält Brexit-Kehrtwende noch für möglich

von dpa

30. März 2018, 03:47 Uhr

Nach der Massenausweisung russischer Diplomaten in der Skripal-Affäre hofft Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf ein Brexit-Umdenken in Großbritannien. «Ich habe durchaus noch Hoffnung, dass die Briten in der EU bleiben», sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal hätten die Briten gesehen, «wie gut es ist, wenn man in der Welt nicht alleine ist». Sie würden viel Solidarität erfahren und erkennen, dass «Europa funktioniert».