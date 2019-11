Fußball : Salihamidzic soll Sportvorstand beim FC Bayern werden

Avatar_shz von dpa

11. November 2019, 21:47 Uhr

Der Aufsichtsrat des FC Bayern will Sportdirektor Hasan Salihamidzic in den Vorstand des Fußball-Rekordmeisters befördern. Das gab das Gremium nach seiner zum letzten Mal vom scheidenden Vereinspräsidenten Uli Hoeneß geleiteten Sitzung am Abend bekannt. Demnach beabsichtige der Club, Salihamidzic zum 1. Juli 2020 in den Vorstand zu bestellen. Salihamidzic habe seit seiner Berufung im Sommer 2017 «hervorragende Arbeit geleistet», teilte der Club auf seiner Internetseite mit.