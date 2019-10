Regierung : Sachsen-CDU für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD

Avatar_shz von dpa

11. Oktober 2019, 19:58 Uhr

Die sächsische CDU will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD zur Bildung einer gemeinsamen Regierung aufnehmen. Das entschied der erweiterte Parteivorstand am Abend einstimmig in Dresden. Er setzt sich aus dem Landesvorstand und den CDU-Kreisvorsitzenden im Freistaat zusammen. Bereits nach der Sondierung hatte sich Partei- und Regierungschef Michael Kretschmer für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Ein solches Kenia-Bündnis gibt es bisher nur in Sachsen-Anhalt.