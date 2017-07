Konflikte : Russland zu Gesprächen mit USA über Nordkorea bereit

Russland ist zu Gesprächen mit den USA über eine neue UN-Resolution gegen die autoritäre Führung in Nordkorea bereit. Sobald Vorschläge auf dem Tisch lägen, werde darüber beraten, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in Moskau. Russland sei prinzipiell für eine friedliche Lösung des Konflikts, betonte sie. Der UN-Sicherheitsrat hatte zuvor in einer Dringlichkeitssitzung über mögliche Reaktionen auf jüngste nordkoreanische Raketentests beraten.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 14:58 Uhr