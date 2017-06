International : Rückendeckung für Merkel bei Klimaschutz und Freihandel

Kanzlerin Angela Merkel hat US-Präsident Donald Trump indirekt zu einer Abkehr von seiner protektionistischen Handelspolitik aufgerufen. «Wir leben in einer multipolaren Welt, und wir wollen in dieser Welt auch nicht nur einseitige Kontakte», sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto in Mexiko-Stadt. «Ich glaube, dass wir alle ein Interesse haben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko vernünftig und gut miteinander zusammenarbeiten.» Aber auch für ein Interesse Mexikos am europäischen Markt gebe es gute Gründe.

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 17:28 Uhr