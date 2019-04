Auto : Robotaxis von Tesla sollen 2020 an den Start gehen

von dpa

23. April 2019, 09:02 Uhr

Tesla-Chef Elon Musk hält an seinem Plan fest, eine Flotte aus selbstfahrenden Elektroautos der Firma aufzubauen. Er gehe davon aus, dass ein solcher Service nach Freigabe durch Behörden im kommenden Jahr an zumindest einem Ort an den Start gehen könne, sagte Musk. Die bereits 2016 vorgestellte Idee des «Tesla Network» sieht vor, dass Besitzer ihre Fahrzeuge auf autonome Taxifahrten losschicken, wenn sie sie nicht brauchen. Tesla wolle zudem selbst Autos auf diese Plattform bringen und damit Geld verdienen, so Musk.