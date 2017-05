Glücksspiele : Rheinland-Pfälzer knackt Eurojackpot - 50,3 Millionen Euro

Ein Spieler aus Rheinland-Pfalz hat bei der jüngsten Ziehung des Eurojackpots den Hauptgewinn von 50,3 Millionen Euro gewonnen. Dies sei der höchste Lotteriegewinn der jemals in Rheinland-Pfalz erzielt wurde, teilt Westlotto mit. In Helsinki wurden die Gewinnzahlen 3, 11, 13, 15 und 23 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 9 gezogen. In den vergangenen sechs Wochen war der Jackpot auf etwa 50 Millionen Euro angewachsen. 228 137 Euro gingen zwei mal nach Bayern und einmal nach Nordrhein-Westfalen.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 00:14 Uhr