Terrorismus : Regierung kündigt nach London-Anschlag harten Anti-Terror-Kurs an

Nach dem Terroranschlag in London mit mindestens sieben Todesopfern hat die britische Premierministerin Theresa May eine härtere Gangart im Anti-Terror-Kampf angekündigt. Wenige Tage vor der Parlamentswahl stellte sie zugleich einen Vier-Punkte-Plan vor, der sich auch gegen den radikalen Islamismus richtet. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit der Tat zwölf Menschen fest. Bei dem Angriff wurden auch etwa 50 Menschen verletzt, unter ihnen nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zwei Deutsche. Es war das dritte Attentat binnen drei Monaten in dem Land.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 23:44 Uhr