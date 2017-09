Raumfahrt : Raumfahrerin Whitson und Kollegen kehren zur Erde zurück

Die Rekord-Astronautin Peggy Whitson und zwei Kollegen sind wohlbehalten von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die Amerikaner Whitson und Jack Fischer sowie der russische Kosmonaut Fjodor Jurtschichin landeten planmäßig mit einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe. Whitson lächelte nach der Landung in die Kameras. In ihren 288 Tagen auf der ISS hat sie mehrere Rekorde aufgestellt: Keine Frau war länger am Stück im Weltraum, kein US-Astronaut hat je mehr Zeit außerhalb der Erde verbracht.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 10:58 Uhr