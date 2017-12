Musik : Rapper Bushido sagt Tournee ab - Rückenprobleme

von dpa

erstellt am 04.Dez.2017 | 18:53 Uhr

Rapper Bushido hat kurz vor dem Start seine neue Tournee abgesagt. «Hey Leute, einige hatten schon davon gehört, jetzt nun offiziell. Wir mussten die Tour nun doch wegen meiner Bandscheibe und Schulter verschieben», schrieb Bushido auf Facebook. Die Konzerte sollen im Mai nachgeholt werden, die bereits gekauften Tickets behielten ihre Gültigkeit. Der 39-Jährige wollte an diesem Dienstag seine Tour in Wien starten. «Wir sehen und hören uns im Mai. Sorry für die Unannehmlichkeiten! Bis bald!», schrieb Bushido in dem Post.