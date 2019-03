Leute : R. Kelly verteidigt sich in erstem Interview seit Anklage

von dpa

06. März 2019, 08:18 Uhr

In seinem ersten TV-Interview seit der Anklage wegen sexuellen Missbrauchs hat US-Sänger R. Kelly seine Unschuld beteuert. In einem vorab veröffentlichten Ausschnitt des Gesprächs für den Sender CBS nannte R. Kelly die Vorwürfe, minderjährige Mädchen missbraucht zu haben, «nicht wahr». Auf die Frage, ob er Mädchen gegen ihren Willen festgehalten habe, erklärte er unter Tränen: «Das bin nicht ich! Ich kämpfe um mein verdammtes Leben!» R. Kelly war am 22. Februar wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden.