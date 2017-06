Prozesse : Prozess wegen Attacke auf Berliner U-Bahn-Treppe beginnt

Völlig unvermittelt tritt ein junger Mann Ende Oktober eine Frau eine U-Bahn-Treppe in Berlin hinunter - der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Heute beginnt in Berlin der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer. Dem 28-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die junge Frau verletzte sich bei dem Sturz am Kopf und brach sich einen Arm. Die Polizei hatte während der Ermittlungen die Bilder einer Überwachungskamera aus dem U-Bahnhof veröffentlicht. Der Angeklagte war zunächst untergetaucht.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 00:29 Uhr