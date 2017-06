Kriminalität : Prostituiertenmorde: Polizei informiert über Festnahme

Die Polizei in Nürnberg will heute Details zu dem mutmaßlichen zweifachen Prostituiertenmörder bekanntgeben. Sie hatte die Festnahme des dringend tatverdächtigen Mannes mitgeteilt, weitere Details aus ermittlungstaktischen Gründen aber noch nicht nennen wollen. Mit Spannung werden nun vor allem die möglichen Erkenntnisse zum Tatmotiv erwartet. Am 24. Mai war in Nürnberg eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet worden. Am Pfingstmontag wurde dann wieder eine Prostituierte, eine 44 Jahre alte Chinesin, umgebracht.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 06:07 Uhr