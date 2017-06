Wahlen : Prognise: Sozialisten gewinnen Parlamentswahl in Albanien

Die regierenden Sozialisten haben die Parlamentswahl in Albanien nach einer Prognose gewonnen. Sie erreichten demnach zwischen 45 und 49 Prozent, berichtete der TV-Sender Ora News in Tirana auf der Basis von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe. Die oppositionellen Demokraten kamen danach auf einen Wert zwischen 30 und 34 Prozent. «Königsmacher» dürfte damit der bisherige Juniorpartner der Sozialisten in der Regierung sein. Die Bewegung für sozialistische Integration erhielt nach der Prognose zwischen 11 und 15 Prozent.

von dpa

erstellt am 25.Jun.2017 | 20:41 Uhr