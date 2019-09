Konflikte : Pompeo reist nach Angriff auf Ölanlagen nach Saudi-Arabien

Avatar_shz von dpa

18. September 2019, 00:00 Uhr

Nach dem Angriff auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien wird US-Außenminister Mike Pompeo an diesem Mittwoch in dem Königreich erwartet. Das Außenministerium in Washington teilte mit, Pompeo werde in der Hafenstadt Dschidda mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über die jüngsten Angriffe sprechen. Pompeo werde außerdem «Bemühungen koordinieren, der iranischen Aggression in der Region entgegenzuwirken». Der Minister reist anschließend zu Gesprächen nach Abu Dhabi weiter.