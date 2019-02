Kriminalität : Polizeiskandal von Lügde - Direktor versetzt

von dpa

26. Februar 2019, 22:01 Uhr

Der Skandal um den massenhaften Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz in Lügde nimmt immer größere Dimensionen an. Die Zahl der Beschuldigten, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittle, sei von sechs auf sieben gestiegen, sagte NRW-Landesinnenminister Herbert Reul. Außerdem wurde auf Anweisung seines Ministeriums der Polizeidirektor versetzt. Der von Reul eingesetzte Sonderermittler skizzierte eine beispiellose Kette des Versagens in der Kreispolizeibehörde Lippe. Auf dem Campingplatz sollen über Jahre mindestens 31 Opfer missbraucht und dabei gefilmt worden sein.