Religion : Polizeischutz für Gründerin der liberalen Moschee verstärkt

Die Gründerin der liberalen Moschee in Berlin, Seyran Ates, wird nach zahlreichen Drohungen verstärkt von der Polizei geschützt. Wie aus ihrem Umfeld bekannt wurde, ist die Anwältin schon mehrfach bedroht worden. Daraufhin sei der Personenschutz für die Frauenrechtlerin verschärft worden. Ates sagte der «Welt am Sonntag», sie habe rund 100 Morddrohungen bekommen. Ates war 1984 bereits Opfer eines Attentats geworden und lebensgefährlich verletzt worden. Jüngst hatte die Anwältin eine Moschee gegründet, in der Frauen und Männer, Sunniten, Schiiten und Aleviten gemeinsam beten.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 03:11 Uhr