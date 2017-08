Terrorismus : Polizeioperation südlich von Barcelona

Nach dem Anschlag in Barcelona ist die Polizei nach eigenen Angaben wegen eines möglichen Attentats zu einem weiteren Einsatz ausgerückt. Es gebe einen Vorfall in Cambrils, einem Ort rund 100 Kilometer südlich von Barcelona, teilte die Polizei in der Nacht auf Twitter mit. Es handle sich um einen möglichen Terroranschlag. Anwohner wurden aufgerufen, zuhause zu bleiben.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 01:44 Uhr