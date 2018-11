Urteile : Polizeigewerkschaft: Fahrverbotszonen schwer zu kontrollieren

von dpa

16. November 2018, 17:00 Uhr

Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten auf Teilen der Autobahn 40 und in großen Teilen des Stadtgebiets in Essen sieht die Polizei erhebliche Probleme bei der Kontrolle. Wenn die Entscheidung auch in den nächsten Instanzen Bestand haben sollte, müsse der fließende Verkehr kontrolliert werden, sagte der NRW-Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens. Und dafür sei die Polizei zuständig, ob sie wolle oder nicht. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte gestern eine Fahrverbotszone für Essen angeordnet, zu der auch die stark befahrene Autobahn 40 gehört.