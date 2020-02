Notfälle : Polizei sucht weiter nach Mädchen

Avatar_shz von dpa

03. Februar 2020, 16:49 Uhr

Zwei Tage nach ihrem Verschwinden fehlt trotz einer großangelegten Suchaktion jede Spur von der vermissten Zehnjährigen aus Menden im Sauerland. Es sei zu befürchten, dass das Mädchen am Samstag in den Fluss Hönne gefallen sei, der unmittelbar am Haus der Familie entlangfließe, sagte ein Polizeisprecher. Man suche mit einem Hubschrauber und einer Flugdrohne, schilderte der Polizeisprecher. Zudem sind seit Samstag Polizei, Feuerwehr und freiwillige Helfer zu Hunderten unterwegs. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz.