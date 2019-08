Demonstrationen : Polizei nimmt bei Protesten in Moskau Hunderte Menschen fest

von dpa

03. August 2019, 16:43 Uhr

Die Polizei in Moskau hat erneut Hunderte Demonstranten bei Protesten gegen den Ausschluss wichtiger Oppositionskandidaten von der Regionalwahl festgenommen. Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge kamen bis zum Nachmittag mehr als 310 Demonstranten in Gewahrsam. Zu sehen war, wie viele junge Teilnehmer in Polizeibusse gezerrt wurden. dpa-Reporter berichteten von einer bedrohlichen Atmosphäre im Zentrum der russischen Hauptstadt. Die Protestaktion war von den Behörden nicht genehmigt worden.