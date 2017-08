Ein Lieferwagen ist in Barcelona in eine Menschenmenge gefahren. Dies teilte die Polizei über Twitter mit. Die Sicherheitskräfte sprechen von mehreren Verletzten. Der Vorfall ereignete sich in den Ramblas, Barcelonas bekannter Flaniermeile. Die Hintergründe sind bisher noch völlig unklar.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:31 Uhr