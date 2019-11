Demonstrationen : Polizei in Hongkong geht mit Tränengas gegen Aktivisten vor

Avatar_shz von dpa

18. November 2019, 08:40 Uhr

Die Polizei in Hongkong ist erneut mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Demonstranten vorgegangen. Radikale Aktivisten hatten neue Straßenbarrikaden gebaut und mit Steinen geworfen. Es gab wieder Festnahmen. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften war mobilisiert worden, während die gewalttätigen Proteste andauerten. Hunderte Studenten verschanzten sich nach Angaben des öffentlichen Rundfunks weiter in der Polytechnischen Universität, wo es in der Nacht schwere Auseinandersetzungen gegeben hatte.