Konflikte : Peking: Deutscher Botschafter wegen Wong einbestellt

11. September 2019, 16:41 Uhr

Die chinesische Regierung ist über den Empfang eines führenden Aktivisten der Protestbewegung in Hongkong, Joshua Wong, in Berlin verärgert und droht Deutschland mit Konsequenzen. Der deutsche Botschafter in Peking sei nach dem Zusammentreffen Wongs mit Außenminister Heiko Maas formal einbestellt worden, sagte der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, vor Journalisten. Der «Zwischenfall» werde negative Konsequenzen für die bilateralen Beziehungen haben.