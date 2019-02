EU : Parlament stimmt über weitere Brexit-Schritte ab

von dpa

27. Februar 2019, 03:00 Uhr

Das britische Parlament stimmt heute über die weiteren Schritte beim EU-Austritt ab. Eine Rebellion in ihrer Fraktion konnte Premierministerin Theresa May voraussichtlich abwenden, indem sie eine Abstimmung über eine Verschiebung des EU-Austritts versprach. Die Abgeordneten hatten gedroht, May die Kontrolle über das Brexit-Verfahren zu entreißen, um einen Brexit ohne Abkommen am 29. März zu verhindern. Dutzende Abgeordnete und einige Kabinettsmitglieder hatten angekündigt, gegen die Regierung und für einen entsprechenden Antrag zu stimmen.