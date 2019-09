Kirche : Papst Franziskus auf dem Weg nach Afrika

Avatar_shz von dpa

04. September 2019, 09:51 Uhr

Papst Franziskus ist zu seiner Reise in das südliche Afrika aufgebrochen. Am Morgen flog das Oberhaupt der katholischen Kirche in Rom ab in Richtung Mosambik, wie der Vatikan mitteilte. Am frühen Abend soll er in Maputo, der Hauptstadt des Landes, ankommen. Auf seiner siebentägigen Reise wird er außer Mosambik auch Madagaskar und Mauritius besuchen, alles Länder, in denen Franziskus bisher noch nicht war. Diese sind stark vom Klimawandel bedroht. Mosambik wurde in diesem Jahr von den Zyklonen «Idai» und «Kenneth» heimgesucht.