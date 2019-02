Kirche : Papst beendet Spitzentreffen zu Kampf gegen Missbrauch

von dpa

24. Februar 2019, 04:47 Uhr

Mit einer Rede beendet Papst Franziskus heute den historisch einmaligen Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan. Die Ansprache nach einer Eucharistie-Feier in der prächtigen Sala Regia wird mit Spannung erwartet. Aufgrund der Schwere der Missbrauchsskandale, die in der katholischen Kirche wieder voll aufgebrochen sind, bezeichneten einige Beobachter die Rede schon vorab als eine der wichtigsten seines Pontifikats. Der deutsche Kardinal Reinhard Marx hatte in seiner Rede ein Ende der Geheimniskrämerei um sexuellen Missbrauch gefordert.