Industrie : Osram-Aufsichtsrat stimmt für Übernahme durch Investoren

04. Juli 2019, 23:26 Uhr

Der Münchner Beleuchtungshersteller Osram will sich von US-Finanzinvestoren übernehmen lassen. Vorstand und Aufsichtsrat des Münchner Traditionsunternehmens sprachen sich am Abend für die Milliardenofferte von Carlyle und Bain Capital aus, die das mehr als 110 Jahre alte Unternehmen mit seinen weltweit 26 000 Mitarbeitern für einen Preis von knapp 3,4 Milliarden Euro komplett übernehmen wollen. In einer Investorenvereinbarung sichern die zwei US-Finanzhäuser zu, die Standorte der wesentlichen Unternehmensbereiche zu erhalten. Die Osram-Aktionäre müssen der Übernahme noch zustimmen.