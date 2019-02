Geschichte : Österreich soll 1,5 Millionen Euro für Hitlerhaus zahlen

von dpa

06. Februar 2019, 11:59 Uhr

Die Republik Österreich soll nach einem Urteil des Landesgerichts Ried im Innkreis rund 1,5 Millionen Euro an die ehemalige Besitzerin von Hitlers Geburtshaus zahlen. Das berichtete der Anwalt der Klägerin. Ein zweites Gutachten habe den Wert des Areals in Braunau am Inn deutlich höher als das erste veranschlagt. Mit der Enteignung wollte der Staat verhindern, dass dasGeburtshaus des späteren Diktators zu einer Pilgerstätte für Neonazis werden könnte. Adolf Hitler hatte seine ersten Lebensmonate in einer Wohnung des Hauses verbracht.