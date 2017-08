Internet : Nutzer beklagen Störungen bei Whatsapp

Nutzer des Kurzmitteilungsdienstes Whatsapp haben am Abend Störungen beklagt. Sie berichteten auf Portalen wie «allestörungen.de» und «downdetector.com» von Ausfällen. Auch in Deutschland soll es diesen Angaben zufolge zu Problemen gekommen sein. Andere Anwender konnten Whatsapp jedoch wie auch sonst nutzen. Probleme wurden einer Störungskarte von «allestörungen.de» zufolge vor allem in Europa und Südamerika gemeldet. Bei der Konzernmutter Facebook gab es zunächst keine Informationen zu den Problemen.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 20:50 Uhr