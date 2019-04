International : Nordkorea bestätigt «baldiges» Gipfeltreffen in Russland

von dpa

23. April 2019, 02:48 Uhr

Nordkorea hat ein «baldiges» Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland bestätigt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA machte aber keine genauen Angaben zum Zeitpunkt sowie Ort des ersten Gipfels von Kim und Putin. Damit bestätigte Nordkorea erstmals das seit längerem geplante Treffen. Laut südkoreanischen Medien gilt als wahrscheinlich, dass das Treffen entweder am Mittwoch oder Donnerstag in der russischen Hafenstadt Wladiwostok unweit der nordkoreanischen Staatsgrenze stattfinden wird.