Justiz : Niederlande führen Burkaverbot ein

von dpa

01. August 2019, 01:45 Uhr

Nach einer langjährigen Debatte tritt in den Niederlanden heute ein Burkaverbot in Kraft. «Gesichtsbedeckende» Kleidung wie Burkas oder Schleier dürfen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern oder auch im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr getragen werden. Wer sich weigert, kann mit einer Geldbuße von mindestens 150 Euro bestraft werden. Allerdings ist unklar, ob das neue Verbot tatsächlich auch strikt durchgesetzt wird. Mehrere Städte sowie auch Krankenhäuser, öffentlicher Nahverkehr und Polizei kündigten an, auf Kontrollen zu verzichten.