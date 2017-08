Fußball : Neue Gerüchte um Rückkehr Ronaldos nach England

Ein Medienbericht über angebliche Aussagen Cristiano Ronaldos bei seiner Gerichtsverhandlung hat Spekulationen über eine Rückkehr des Real-Madrid-Superstars nach England in Gang gesetzt. Der spanische Radiosender Cadena Ser hatte am Abend auf seiner Homepage berichtet, der Weltfußballer habe am Montag bei seiner Anhörung nahe Madrid wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung erklärt: «In England hatte ich nie solche Probleme, deshalb würde ich gerne dorthin zurückkehren.» Der 32-Jährige hatte von 2003 bis 2009 für Manchester United gespielt.

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 12:51 Uhr