Gipfel : Neue Eingreiftruppe in der Sahelzone für Kampf gegen Terrorismus

Fünf Staaten der Sahelzone wollen bei einem Gipfeltreffen in Mali heute formell grünes Licht für eine bis zu 5000 Soldaten starke Truppe zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus geben. An dem Gipfel der Sahelstaaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad nimmt auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil. Paris unterstützt den Kampf gegen Extremisten in der Region, die teils Al-Kaida die Treue geschworen haben, bereits mit der bis zu 4000 Soldaten starken Truppe Barkhane. Ein umstrittenes Thema wird die Finanzierung und adäquate Ausrüstung der neuen Truppe sein. Die Sahelstaaten hoffen auf Unterstützung aus Europa.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 02:50 Uhr