International : Nato diskutiert über ungewisse Zukunft von Afghanistan-Einsatz

von dpa

14. Februar 2019, 03:52 Uhr

Zum Ende eines zweitägigen Treffens in Brüssel wollen die Verteidigungsminister der Nato-Staaten heute über die laufenden Bündniseinsätze beraten. Ein Schwerpunkt der Gespräche dürften dabei die US-amerikanischen Bemühungen werden, die radikalislamischen Taliban zu einer politischen Beilegung des Afghanistan-Konflikts zu bewegen. Dies soll den Weg für einen amerikanischen Truppenabzug ebnen, der wiederum erhebliche Konsequenzen für den Ausbildungseinsatz der Nato in Afghanistan haben dürfte. In der Nato werden die US-Pläne für Afghanistan zum Teil sehr kritisch gesehen.