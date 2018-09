Bundesregierung : Nahles: Koalition wird nicht am Fall Maaßen scheitern

von dpa

23. September 2018, 02:59 Uhr

SPD-Chefin Andrea Nahles glaubt nicht, dass die Koalition am Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen scheitert. «Die Regierung wird nicht an der Causa Maaßen scheitern», sagte Nahles der «Bild am Sonntag». Zugleich betonte sie mit Blick auf die Zusammenarbeit mit CDU und CSU: Die Basis für die Zusammenarbeit müsse gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit sein. Wenn das nicht mehr gegeben sei, scheitere die Regierung. Die Spitzen der Koalition wollen heute ihren Streit über Maaßens Zukunft beilegen.