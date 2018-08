Arbeitsmarkt : Nahles gegen Leistungskürzungen für junge Hartz-IV-Bezieher

von dpa

18. August 2018, 03:07 Uhr

SPD-Chefin Andrea Nahles will Sanktionen gegen jüngere Hartz-IV-Empfänger abschaffen. In diesem Alter seien Leistungskürzungen kontraproduktiv, sagte Nahles den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. «Die melden sich nie wieder im Jobcenter, um einen Ausbildungsplatz zu suchen», erklärte die SPD-Chefin. «Ergebnis sind ungelernte junge Erwachsene, die wir nicht mehr erreichen.» Darüber hinaus wünscht sich Nahles weitere Korrekturen an den Arbeitsmarktgesetzen.