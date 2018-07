Verkehr : Nackter Radfahrer in Kiel geblitzt

von dpa

27. Juli 2018, 18:47 Uhr

Ein nackter Radfahrer ist mit Tempo 47 in eine Radarfalle in Kiel gefahren. Erlaubt waren an der Stelle 30 Kilometer pro Stunde. Die Stadt Kiel veröffentlichte ein Blitzerfoto, das den bis auf Socken und Schuhe unbekleideten Mann auf dem Fahrrad zeigt. Das Foto ist schon am vergangenem Samstag um 23.14 Uhr aufgenommen worden. Zahlen muss der nackte Radler aber erst einmal nicht: Die Beamten wissen nicht, wohin sie den Strafzettel schicken sollen.