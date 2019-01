EU : Nach Abstimmung kein Ausweg aus der Brexit-Blockade in Sicht

von dpa

30. Januar 2019, 03:38 Uhr

Zwei Monate vor dem Brexit-Termin ist ein Ende des Streits zwischen London und der EU nicht in Sicht. Zwar einigte sich das britische Parlament auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der EU nachzuverhandeln - von der EU kam aber eine prompte Absage an Vertragsänderungen. Ob die EU vielleicht doch noch von ihrer Weigerung gegen Nachverhandlungen abrücken könnte, ist unklar. Sie steht unter Druck, weil May wohl tatsächlich bei Änderung des Vertrags die Ratifizierung garantieren könnte.