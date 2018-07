Polizei : Mutter soll vor Suizid eigene Kinder getötet haben

von dpa

17. Juli 2018, 16:59 Uhr

Eine 36 Jahre alte Frau soll in Mülheim an der Ruhr ihre beiden drei und neun Jahre alten Töchter und dann sich selbst getötet haben. «Die Ermittler gehen von einer furchtbaren Familientragödie aus», sagte ein Polizeisprecher. Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Eine Zeugin hatte die drei Leichen am Mittag entdeckt und den Notruf gewählt. Wenig später trafen Feuerwehr und Streifenwagen an der Wohnung ein. Der Vater der beiden Mädchen werde von Seelsorgern betreut, sagte der Polizeisprecher.