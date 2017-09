Kriminalität : Mutmaßlicher Todesschütze von Villingendorf gefasst

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 18:16 Uhr

Der mutmaßliche Todesschütze von Villingendorf am Rand des Schwarzwalds ist gefasst. Der Mann, der seinen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben soll, sei in Rottweil widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Entscheidend war demnach ein Hinweis aus der Bevölkerung. Seit Freitag hatten die Ermittler nach dem Kroaten gesucht, auch im Ausland wurde nach dem 40-Jährigen gefahndet. Sein Sohn war wenige Stunden vor dem Verbrechen eingeschult worden. Weitere Einzelheiten will die Polizei morgen bekanntgeben.