Parteien : Mützenich: Grüne verlieren an Glanz, wenn sie regieren

von dpa

21. Juni 2019, 07:53 Uhr

Die Grünen verlieren aus Sicht des kommissarischen SPD-Fraktionschefs Rolf Mützenich an Faszination, wenn sie in Regierungsverantwortung sind. «Ich muss den derzeitigen Erfolg der Grünen akzeptieren. Aber die Grünen verlieren an Glanz, wenn sie regieren», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er fügte hinzu: «In der Flüchtlingspolitik gibt es deutliche Unterschiede zwischen dem, was die Grünen auf Bundesebene fordern, und dem, was sie in Landesregierungen tun.» Am Ende komme es auf Themen und Inhalte an - und nicht nur auf das Auftreten, sagte Mützenich.