Kriminalität : Münster: Außenminister Maas spricht Familien Mitgefühl aus

von dpa

07. April 2018, 19:43 Uhr

Außenminister Heiko Maas hat sich nach dem Vorfall in Münster erschüttert gezeigt. «Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Opfern sowie ihren Familien und Freunden», schrieb er auf Twitter. In der Stadt war ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast, es gab mehrere Verletzte und Tote. «Dank an die Polizei und Rettungskräfte vor Ort», schrieb Maas weiter.