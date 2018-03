Prozesse : Müllwagenunfall - Ein Jahr Haft auf Bewährung für Fahrer

von dpa

19. März 2018, 13:52 Uhr

Nach einem Müllwagenunfall mit fünf Toten in Baden-Württemberg hat der Fahrer ein Jahr Haft auf Bewährung bekommen. Das Landgericht Tübingen verurteilte den 55-Jährigen am Montag wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Er war im August 2017 in Nagold im Kreis Calw zu schnell in eine Kreuzung gefahren und mit seinem Müllwagen auf ein Auto gekippt. Alle fünf Insassen des Autos starben, darunter zwei Kinder. Der Angeklagte hatte im Prozess gesagt, die Bremsen hätten nicht funktioniert. Ein Gutachter konnte aber keinen technischen Defekt feststellen.