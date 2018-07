International : Moskau: Internetkampagne für in den USA inhaftierte Russin

von dpa

20. Juli 2018, 00:41 Uhr

Das russische Außenministerium hat eine Internetkampagne zur Freilassung einer in den USA wegen unerlaubter Agententätigkeit inhaftierten Russin gestartet. Das Ministerium ersetzte sein Twitter-Profilbild in der Nacht mit einem Foto der 29-jährigen Maria Butina. Dazu schrieb das Ministerium die Hashtags #NewProfilePic (neues Profilbild) und #FreeMariaButina. Butina war am vergangenen Sonntag in Washington festgenommen worden. Am Mittwoch wurde Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen sie verhängt.