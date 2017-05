International : Möglicher Abzug aus Incirlik wird Streitthema in Koalition

Der Streit zwischen Berlin und Ankara um den Besuch von Bundestagsabgeordneten bei den deutschen Soldaten in Incirlik droht zur Belastung für die große Koalition zu werden. Die SPD-Fraktion will heute einen Beschluss zum Abzug der deutschen Soldaten von dem türkischen Luftwaffenstützpunkt fassen. Dagegen warnt die CDU vor übereilten Entscheidungen. Die Türkei hat Bundestagsabgeordneten den Besuch der Soldaten in Incirlik verboten, weil Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hat.

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 06:01 Uhr