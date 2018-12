Fußball : Modric zum Sportler des Jahres 2018 in Kroatien gekürt

von dpa

27. Dezember 2018, 00:55 Uhr

Der kroatische Fußballstar Luka Modric ist in seiner Heimat erstmals überhaupt zum Sportler des Jahres gekürt worden. «Es ist mir eine große Ehre, der Beste in dieser Konkurrenz zu sein», sagte der Mittelfeldstar von Real Madrid in Zagreb bei der Entgegennahme der Trophäe. Die Verleihung wird traditionell von der Zeitung «Sportske Novosti» organisiert. Modric war in diesem Jahr mit zahlreichen Auszeichnungen überhäuft worden. Nach dem Goldenen Ball der FIFA-Weltmeisterschaft erhielt er den Ballon d'Or, wurde zudem Europas und auch Weltfußballer des Jahres.